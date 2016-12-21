Avrupa Komisyonu, Facebook'un WhatsApp'ı satın alacağı zaman yanıltıcı bilgiler verdiğini açıkladı. Facebook, ağır cezalara çarptırılabilir!

Hatırlayacağınız üzere bu yılın başlarında, WhatsApp kullanıcılarının telefon numaralarını Facebook hesapları ile bağlama seçeneği sunulduğunda, bunun bağlantılı Facebook hesaplarında arkadaş önerileri geliştirmesine yardımcı olacağını söylemişti. Bu açıklamalardan sonra ortalık karışmış ve Avrupa Komisyonu ile Facebook karşı karşıya gelmişti.Şimdi de Avrupa Komisyonu Facebook'u, WhatsApp ile 2014 yılında birleşmesine ilişkin soruşturma sırasında yanlış ve yanıltıcı bilgi vermesinden dolayı suçluyor. Facebook'un, WhatsApp'ı satın alırken uygulama ve sosyal medya ağları ile WhatsApp hesaplarının eşleştirilmeyeceğini Komisyon'a söylediği ancak bu sözün tutulmadığı iddia edildi.Komisyon, Facebook kullanıcılarının profillerini WhatsApp hesapları ile otomatik olarak eşleştirmenin zaten 2014 yılındaki satın alma işleminde teknik olarak yer aldığını ve bunun Komisyon'a bildirilmeyerek gizlendiğini savunuyor.AB rekabet politikasından sorumlu Komisyon Üyesi Margrethe Vestager; "Şirketler, birleşme sırasında Komisyon'a doğru bilgi vermekle yükümlü. Komisyonun görüşü; Facebook, WhatsApp'ı satın alma sırasında Komisyon'a yanlış veya yanıltıcı bilgi verdi. Bu yüzden Facebook bu iddialara cevap vermeli." dedi.Facebook'un bu iddialara 31 Ocak 2017 tarihine kadar cevap vermesi gerekiyor. Bakalım Facebook bu konu hakkında nasıl bir savunma yapacak?Kaynak: Teknolojioku