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21 Aralık 2016
Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye büyük sürpriz! (VİDEO)
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İşte o anlar...
O Ses Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Hadise'nin annesi stüdyoya gelerek büyük bir sürpriz yaptı.
VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ!!!
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