40 beden fiziği ile modellik kariyerine başlayarak sosyal medya fenomeni haline gelen Iskra Lawrence, paylaştığı videoda iç çamaşırları ile son formunu sergiledi

Sosyal medyada ünlenerek dünyanın konuştuğu bir model haline gelen Iskra Lawrence, 40 beden olmasına rağmen fiziğini sergilemekten çekinmemesi ve modellik kariyerine adım atmasıyla tanınıyor. Vücuduyla barışık olması ile dikkat çeken İngiliz model, sosyal medyadan iç çamaşırlı videolarını paylaşarak, yine kendine güveniyle alkış aldı.Ünlü model, bir konuşmasında tüm kadın beden ölçüleri için güvenin ne kadar önemli olduğuna değinmişti. Yaptığı röportajda kilolarının aşırı derecede olduğunu ve formda kalarak hayatını kazanabileceği modellik kariyerine girmesinin imkansız gözüktüğünü söylese de, yoğun çalışma ile bu günleri geride bıraktığını anlattı. "Hiç kimse sen olamaz" diyen İngiliz model, her insanın kendi potansiyelini bilmesi gerektiğinden bahsetti. Herkesin her gün kendisine "Dünyada benden sadece bir tane var ve buna sahip çıkacağım" demesi gerektiğini belirtti. "Başarabilirim, çünkü kendime güveniyorum" diyen Lawrence, takipçileri ile son görüntüsünü paylaştı.Takipçilerine her daim "Süpersiniz ve özelsiniz" mesajı gönderen Iskra Lawrence, son videosuyla öpücük göndermeyi ihmal etmedi. Bu görüntüleri 600 binden fazla izlendi.VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ!!!