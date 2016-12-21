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21 Aralık 2016
Almanya'daki saldırıyı hangi örgüt üstlendi?
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tır
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almanya
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berlin
Berlin'deki saldırıyı DEAŞ üstlendi
Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ'in üstlendiği belirtildi.
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