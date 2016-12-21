ABD merkezli teknoloji devi Apple, gelecek yılın yeni iPhone’unda, mevcut alüminyum ve cam tasarımından radikal bir kararla vazgeçmesi bekleniyor.

The Kore Herald’ın raporuna göre, önümüzdeki yıl çıkacak iPhone 8 olarak adlandırılan telefonunun yeni ekranının her yeri kavisli, ve plastik bir OLED paneli olacak. Bu rapor, Apple’ın 2017’de üç yeni telefon sunma fikrini teyit ediyor.Birincisi OLED ekranlı amiral gemisi, ikincisi mevcut olan iPhone 7s boyutunda bir model, üçüncü olarak, iPhone 7 Plus’ı andıran daha az radikal bir model (iPhone 7s Plus).iPhone 8’de plastik kısmın daha sonra bir cam katmanla kaplı olup olmadığı belli değil. Apple, tüm iPhone’larda Corning’in “Gorilla Glass” kullanıyordu.Hali hazırdaki iPhone’da ve Apple Watch’da eğri cam da kullanılıyor, bu nedenle Apple’ın neden 2017 modelli bir plastik OLED ekranını tercih edeceği belli değil.