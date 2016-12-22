"Maksat yeşillik olsun" diyerek yayın hayatına atılan ünlü mizah dergisi OT flaş ayrılıklarla sarsıldı.

OT Dergi'nin genel yayın yönetmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda dergi için içerikler de hazırlayan Nurhak Kaya'nın dergiden ayrıldığını açıklamasının ardından ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.OT'a yaklaşık bir yıldır röportaj yapan ve yazı yazan Gazeteci Işıl Cinmen de dergiyle yollarının ayrıldığını açıkladı. Cinmen Twitter'da "Yönetim değişikliği ve hoş olmayan kimi olaylar sebebiyle Aralık itibariyle benim ve birçok yazarın Ot Dergisi ile tüm ilişkisi bitmiştir" dedi.Dergide ocak sayısında kimlerin kalacağı henüz belli değil ancak Ot'la birlikte anılan çoğu ismin artık dergide olmayacağı söyleniyor. Bu radikal değişikliğe dergiden yaşanan yönetim değişikliği ve derginin çizgisiyle ilgili tartışmaların sebep olduğu da konuşulanlar arasında.OT Dergi'deki görevimden ayrıldım. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. OT Dergi'deki dört yılımda üzerimde çokça emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ne güzeldir ki; OT'u Türkiye'nin en çok okunan dergisi olarak bırakıyorum.