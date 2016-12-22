CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Türkiye'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği "Fırat Kalkanı" operasyonu masaya yatırıldı

Türkiye’nin “Fırat Kalkanı” adı ile Suriye’ye düzenlediği operasyon sürerken, Bab’da bulunan askerlere yönelik IŞİD saldırılarında bugün 14 asker şehit oldu.Operasyonun başından beri şehit olan asker sayısı ise 35’e yükselmiş oldu.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son saldırı ve ölümlere ilişkin rakamları açıklaması sonrasında ise CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan, konuğu olan ‘güvenlik uzmanı’ Mete Yarar’a bir soru yöneltti.Hakan, “14 kişi ölmüş ama 138 de DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiş. Tamam, şehit sayımız fazla ama DEAŞ da çok büyük kayıp vermiş değil mi Mete Yarar?” diye sordu.Hakan’ın bu sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.Ahmet Hakan, bu konuda kendisine yönelik sosyal medyada yapılan eleştirilere canlı yayında cevap verdi.Hakan, "böyle bir aşağılık manipülasyon görmedim hayatımda." dedi.