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22 Aralık 2016
Bylock kullandığı tespit edilen 68 eski TRT çalışanına gözaltı!
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trt
68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi operasyon başlattı. Bylock kullandığı tespit edilen TRT eski çalışanları gözaltına alınmaya başladı.
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