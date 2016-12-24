İnternet televizyonu BluTV, ünlü isimlerin rol aldığı “Masum” adlı dizisiyle sektöre yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor

Her biri 60 dakikalık 8 bölümden oluşan dizi, ocak ayında seyirciyle buluşacak.İnternet televizyonu BluTV, bir ilke imza atıyor. BluTV için çekilen ilk yerli online dizi seyirciyle buluşuyor. Çalışmalarına geçtiğimiz haziran ayında başlanan “Masum”, ocak ayında yayınlanmaya başlayacak. “Türkiye’nin ilk reklamsız dizisi” unvanına da sahip olacak dizi, aynı zamanda sektöre öncülük yapacak.Her biri 60 dakikalık 8 bölümden oluşacak “Masum”, iddialı bir kadroya sahip. Sıradan görünen bir ailenin çevresinde gelişen sıra dışı bir hikâyeyi konu alacak dizinin başrollerinde Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay, Okan Yalabık, Serkan Keskin, Tülin Özen ve Bartu Küçükçağlayan var.Berkun Oya’nın kendi tiyatro oyunu “Bayrak”tan uyarlayıp aynı zamanda proje tasarımı ve senaristliğini üstlendiği dizinin yapımcısı ise D Productions. Polisiye ve dramayı harmanlayan “Masum”un yönetmen koltuğunda da Altın Portakal ödüllü Seren Yüce oturuyor.BluTV, her ay en az 30 yeni film ve dizinin gösterildiği bir internet televizyonu. Bilgisayar ve akıllı cep telefonlarının yanı sıra Smart TV ve Apple TV gibi büyük ekran servisler üzerinden de izlenebilen Blu TV, reklamsız içerik sunuyor.