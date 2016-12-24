Murat Boz, Yasemin Allen ve İrem Sak'ın yer aldığı 'Dönerse Senindir' filmi bugün vizyona girdi.

Bir çiftin ayrılık sürecini eğlenceli bir dille anlatan ‘Dönerse Senindir’ filminin başrol oyuncuları Murat Boz, Yasemin Allen ve İrem Sak, ayrılıklar ve aşk acısı hakkında ilginç açıklamalar yaptı.Bugün vizyona giren ‘Dönerse Senindir’ filminin yıldızları Murat Boz, Yasemin Allen ve İrem Sak, "Filmdeki depresyon kitinde 'Ayrılık sonrası dinlenecek şarkılar listesi' var. Siz hiç böyle bir liste yaptınız mı?" sorusunu yanıtladı.Sabah Gazetesi'ne konuşan ünlü isimlerden Murat Boz, "Ayrılık süreçlerimde hiç Sezen Aksu dinlemedim. Kendisi benim ilahımdır ama ayrılık sürecinde pek iyi gelmiyor. Tavsiye ederim; ayrılınca hareketli şarkılar dinleyin, kendinizi spora verin. Süreci atlatınca Sezen dinlemeye devam edebilirsiniz. Ayrılık konusunda şarkılar çok önemli. Besteci o şarkıyı sana yazmış gibi geliyor. 'O acıyı yaşayan sadece sen değilsin' hissi çok önemli. Bu, insana umut verir" dedi.Samimi bir itirafta bulunan İrem Sak, "Ne dinlediğine dikkat etmelisin. Yoksa kendini onun kapısında bulabilirsin. Bir kere dayandım, şimdi çok pişmanım" ifadelerini kullandı.Yasemin Allen ise aşk acısı çekerken rock müzik dinlediğini söyledi.