Fransa'dan gelen bu haber, drone'ların artık günlük, rutin işlerde de rahatlıkla kullanılabileceğini kanıtlıyor!

Artık posta hizmetlerinin de drone kullanmayı denediklerini görmek şaşırtıcı değil. Ancak Fransa, durumu bir adım daha ileri götürmeyi planlıyor. Ülkenin ulusal posta hizmeti, drone aracılığı ile düzenli bir şekilde posta dağıtımı yapacak.Hızlı posta servisi DPDgroup, bir hexacopter drone'un kullanıldığı bir test programı başlatmış durumda. Bu drone'lar, üç kilogram ağırlığına kadar olan kargoları Fransa'nın güney bölgesinde 15 kilometrelik bir alanda taşıyacak.Taşınan bu postalar, siparişlerini toplamak için özel alanları olan ticari müşterilere ait olacak ve bu yüzden de Amazon'un yakın zaman önce Birleşik Krallık'ta başlattığı eve teslim hizmeti ile karşılaştırmak doğru olmaz. Kişilere teslim yapmak çok daha zorlu bir işlem ancak yine de, bu deneyin rutin bir işi hedeflemesi önemli. Drone'ların sıradan bir işi yapıyor olmaları, günlük hayata daha fazla uyum sağlamaları anlamına gelmekte.DPDgroup, bu hizmeti özellikle adalar ve dağlar gibi ulaşması zorlu olan alanlar için bir çözüm olarak gördüğünü söylüyor...Kaynak: Chip Online