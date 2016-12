İşte o yapımlar...

2017'de mutlaka izlemeniz gereken 10 yabancı diziTürkiye'nin Dizi Kültürü Dergisi Episode, 9 Aralık'ta çıktı.Entrikanın hası, iktidar savaşının en kanlısı, sahtekârlığın âlâsı, acımasızlığın dibi, adam satmanın babası var 'House of Cards'da. Yan öğeler, bütünü çok güzel tamamlıyor, oyunculuklar güçlü, atmosfer yerli yerinde. Senaryo, inanılmaz incelikli. Hem de sürprizli ama dizinin lokomotifi, Frank Underwood'un (Kevin Spacey) varlığı. Spacey'nin olağanüstü oyunculuğuna şapka çıkartıyoruz. House of Cards'ın 5. sezonu, 24 Şubat'ta başlıyor.Bir dönem milyonları ekran başına kilitleyen Prison Break, devam bölümleriyle 2017'nin en çok merak edilen yapımları arasında. 2009'da final yapan dizide Michael Scofield'ın (Wentworth Miller) akıbeti belirsizdi. Yaşadığını gözlerimizle göreceğiz. Ağabeyi Lincoln'ü (Dominic Purcell) içeriden kaçırabilmek için cezaevine giren Michael'ın firarı ve sonrasında yaşananlar nefes kesmişti. Prison Break, 2017'de yeniden izleyiciyle buluşacak. Yayın tarihi henüz belli değil...7. sezon finalini aralık ayı ortasında yapan Shameless, düşen temposunu son bölümlere doğru topladı, atağa da kalktı. Frank Gallagher'dan (efsanevi William H. Macy) nefret etmeye devam ettik ama geçişleri o kadar ustaca yaptı ki yine, kızamadık ona. Lip de (Jeremy Allen White), Fiona da (Emmy Rossum), diğerleri de rollerinin hakkını sonuna kadar verdi. Utanmaz babayla hayata tutunmaya çalışan çocuklarının serüveni, 2017'nin ikinci yarısında sürecek...2016'nın sürpriz yapımlarından biriydi This Is Us. Yıl sonuna doğru yayınlanmaya başlandığında kimse bu kadar büyük sükse yapacağını tahmin etmemişti herhalde. Temelde bir aile komedi-draması This Is Us. Aynı gün dünyaya gelen bir grup insanın öykülerine odaklanıyoruz. This Is Us'ın 2. sezonu, 10 Ocak'ta başlayacak...5. sezon finalinde Peter Quinn'i (Rupert Friend) hastanede can çekişirken bırakmıştık. 15 Ocak'ta başlayacak yeni sezonda Peter'ın ölmediğini göreceğiz. Carrie ise CIA'ye dönmüyor. Daha büyük işlerin peşinde olduğunu söyleyebiliriz. Son bir not: Homeland'de Elizabeth Marvel'i (House of Cards'ın Heather Dunbar'ı) seçilmiş ama henüz yemin etmemiş ABD Başkanı rolünde izleyeceğiz 6. sezonda.İzlememiş olamazsınız öyle değil mi? Yok, yok olamazsınız... İsveç/Danimarka ortak yapımı Bron/Broen, birer yıl arayla 3 sezonu tamamladı. Yeni sezon, taa 2018'de. O zaman ne yapıyoruz? Bu süreçte arayı kapatıyoruz. Oyuncu seçimi mükemmel, hikâye iyi, senaryo sağlam, mekân kullanımı 10 numara, 5 yıldız. Saga Norén ile (Sofia Helin) tanışmanın zamanıdır...Yıl sonunda bir girdi, pir girdi hayatımıza. İzleyiciyi şaşırtan kurgusuyla Westworld, sürekli artan temposuyla daha ilk sezonuyla kült diziler arasında yerini aldı. Sir Anthony Hopkins'in muhteşem oyunculuğu, dizinin artılarından. Kalburüstü oyuncuların varlığı da cabası ama asıl sürükleyici olan, öykünün şaşırtıcılığı. İnsanoğlunun eline güç geçtiğinde ne derece ilkelleşebileceğini görüyoruz. Kötü haber; yeni sezonunun ekrana gelmesi 2018'i bulacak maalesef... Ama 2018'e kadar diğer bütün bölümleri izleyebilirsiniz.2016'da adından en çok söz ettiren yapımların başında geliyor Narcos. Tüm zamanların en büyük uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın hayatını anlatan dizi, yıl sonuna doğru final yapmıştı. Escobar'ın ölümüyle dizi biter sanmıştık ama yanılmışız. Peş peşe iki sezon, izleyiciyi bekliyor. 3. sezon, 2017'de ama ilk bölümün yayınlanma tarihi belli değil. Bakalım Escobar'ı canlandıran Wagner Moura'nın enfes oyunculuğunun yeri dolacak mı?2016'nın en iyilerinden. Örnek öğrenci Naz'ın (Riz Ahmed) iyi başlayıp cinayetle biten uzun gecesine tanık oluyoruz. Naz'ın geçirdiği dönüşüm, olağanüstü bir biçimde aktarılıyor izleyiciye. Diziyi Naz ile birlikte götürense, mantar hastalığıyla boğuşan, düşmüş (daha doğrusu kaderine razı, bu anlamda da hayatından memnun) avukat John Stone (John Turrurro.) Finalde öykünün ucu açık bırakıldı. Devamının gelmesi ihtimali var.Usta John le Carré'in Soğuk Savaş sonrasında geçen 1993 tarihli romanından uyarlanan The Night Manager, altı bölümle rüzgâr gibi geçti. Dizide, silah tüccarı Richard Onslow Roper ile (Hugh Laurie) İngiliz Gizli Servisi için çalışan gece müdürü Jonathan Pine'ın (Tom Hiddleton) amansız kapışmasını izledik. Laurie, bildiğimiz gibiydi. Çok iyi ama daha iyisini bekliyorsunuz. Hiddleton ise ışıl ışıl. İzlenmeli...Kaynak: Episode Dergi