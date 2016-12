Can Yaman ile Selen Soyder’in 'Hangimiz Sevmedik' dizisinin setinde kavga etmesi magazin dünyasında bomba etkisi yarattı

BSK Yapım imzalı dizinin çekimlerinde iddiaya göre başrol oyuncuları Selen Soyder ile Can Yaman arasında yaşanan ağız dalaşı kısa sürede büyümüş, bardaklar havada uçuşmuştu. Olayı araya giren yönetmen Metin Balekoğlu’nun sakinleştirdiği gündeme gelmişti. Daha sonraki günlerde ise yaşanan kavga sırasında çok öfkelenen Can Yaman’dan korktuğunu söyleyen Selen Soyder, sete korumayla gitmeye başlamıştı.Yapımcı Selen Soyder ile sözleşmeyi iptal ettiklerini açıkladı.''TRT 1 ekranında izleyici ile buluşan dizimiz ‘Hangimiz Sevmedik' setinde başrol oyuncularımız Selen Soyder ve Can Yaman arasında yaşanan olumsuzluk sizlerin de bildiği gibi kamuoyuna yansımıştır. Konunun istenmeyen çeşitli manalara çekildiğinin saptanması üzerine kamuoyuna açıklama yapılması gereği duyulmuştur.Hayatın her alanında olduğu gibi, bazen dizi setlerinde böyle anlaşmazlıklar olabilmektedir. Türkiye’nin kamu yayıncılığı yapmakla görevlendirilen tek yayın kuruluşu olan TRT'nin bir kanalı olan TRT 1'de yayınlanan dizimiz, büyük bir izleyici kitlesine hitap etmektedir. Kamu yayıncılığı bilinci ve sorumluluğu ile hareket eden TRT, tüm yayınlarını geçmişte olduğu gibi bugün de büyük bir titizlik ve özveriyle gerçekleştirmektedir. Biz de BSK Yapım olarak bu konuda büyük bir sorumluluk taşımaktayız. Dizimizde yaşanan her türlü olumsuzluğu, anlaşmazlığı ve haksızlığı kontrol altına almak ve önlemek zorundayız.İki oyuncu arasında hukuka taşınmış bir anlaşmazlığın, arkasında kocaman bir ekip ve emek olan ‘Hangimiz Sevmedik' dizi setinde huzuru bozacağı, performansı etkileyeceği düşüncesindeyiz.Hem izleyicimize, hem de yayıncı kanalımız TRT'ye karşı duyduğumuz bu sorumluluk ile dizimizin başrol oyuncuları Selen Soyder ve Can Yaman arasında yaşanan ve yargıya intikal eden bu tatsız olay sebebi ile oyuncumuz Selen Soyder ile sözleşmemizi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayız.Konunun doğru şekli ile yansıtılması konusunda iş birliğinizi rica eder, ülkemizin içinde bulunduğu bu üzücü dönemde ortaya çıkan bu durumdan ötürü üzgün olduğumuzu belirtiriz.''