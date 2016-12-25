25 Aralık 2016

Şarkıcı Murat Boz'un kazandığı para dudak uçuklattı!

Şarkıları kadar Aslı Enver ile yaşadığı aşkla gündemde olan Murat Boz'un, 37 saniyelik reklam filminden 1.2 milyon TL gelir elde ettiği iddia edildi