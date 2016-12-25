Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dövizini bozdur TL'ye, altına yatırım yap' çağrısından sonra altın satışları artmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dövizini bozdur TL'ye, altına yatırım yap' çağrısı altın satışlarını artırdı. Altın piyasasının kalbinin attığı Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te satış oranları yükselişe geçti. Daha önce Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kökler'in satışların arttığı yönünde yaptığı açıklamanın ardından, sektörün bir diğer uğrak noktası Kuyumcukent'te de yükseliş görüldü. Konuyla ilgili bilgi veren Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dövizini bozdur TL'ye, altına yatırım yap' çağrısından sonra altın satışlarının yüzde 30 düzeyinde yükseldiğini söyledi.