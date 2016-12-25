Doğan Medya Grubu'nda taşlar yerinden oynamaya devam ediyor

Bu hafta içerisinde Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in yerine, CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat getirildi. Fırat, 15 Temmuz darbe kalkışmasının yaşandığı gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’la FaceTime üzerinden yaptığı canlı bağlantıyla dikkat çekmişti.Hande Fırat'tan boşalan CNN Türk Ankara Temsilciliği görevine atanacak isim de belli oldu.1997 yılından bu yana Posta Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan, 2005’ten itibaren ise gazetenin Ankara Temsilciliği görevini de yürüten Hakan Çelik CNN Türk'ün Ankara Temsilciliği'ne atandı.Çelik CNN Türk'te “Parametre” programına hafta içi her gün 09.00-10.00 arasında yorumcu olarak katılıyor. Ayrıca cumartesi ve pazar sabahları 10.00’da ekrana gelen “Hafta Sonu Keyfi” programını sunuyor.