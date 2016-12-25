FETÖ kapsamında tutuklanan Ali Bulaç, Şahin Alpay, Nuriye Akman gibi isimlerin mal varlıklarına el konulmasına Ahmet Hakan itiraz etti...

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan 54 gazeteci ve yazarın malvarlıklarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu...Malvarlığına el konulan isimler arasında Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, Nuriye Akman ve Lale Kemal gibi isimler de yer alıyordu..Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, daha haklarında iddianame bile yokken gazetecilerin malvarlıklarına el konulmasına itiraz edip, "Bu insanların ailelerine de mi hayat hakkı tanınmayacak?" diye sordu...ALİ Bulaç’ın, Hilmi Yavuz’un, Ahmet Turan Alkan’ın, Şahin Alpay’ın, hatta Nuriye Akman ile Lale Kemal’in mal varlığına el koyulmuş.Tedbir falan değil ha!Doğrudan el koyma.Gazetecinin, yazarın ne mal varlığı olacak ki?Kitaplarıyla, yazılarıyla biriktirdiği üç-beş kuruşla aldığı birkaç daire...Üstelik o evlerde bu yazar ve gazetecilerin aileleri oturmakta.Ne yani?Bu insanların ailelerine de mi hayat hakkı tanınmayacak?Bu ne acımasızlıktır böyle?