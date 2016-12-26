"Mezuniyet yıllığındaki sayfasına ulaştım ve orada çok ilginç bir manzarayla karşılaştım"

Milliyet yazarı Nagehan Alçı, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın mezuniyet yıllığına hiçbir arkadaşının yazmadığını, sadece kendisinin "Allah hepimizin yardımcısı olsun" dediğini aktardı.Nagehan Alçı'nın "Suikastçının yıllığında ürküten detay" başlığıyla yayımlanan (25 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:Mevlüt Mert Altıntaş 12 Haziran 2014 İzmir Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu. Mezuniyet yıllığındaki sayfasına ulaştım. Ve orada çok ilginç bir manzarayla karşılaştım. Yıllıkta arkadaşlar birbirleri hakkında yazı yazarlar malum. Nitekim Altıntaş’ın hemen altında başka bir isim var, Eray Geç. Arkadaşları onunla ilgili kanaatlerini yazmışlar. Ancak Mevlüt Mert Altıntaş’ın fotoğrafının yanındaki alan neredeyse bomboş. Memleketi ve doğum tarihi girilmiş. Hiçbir arkadaş yazısı yok, yalnızca tek bir cümle var, kendisinin yazdığı: Allah hepimizin yardımcısı olsun…