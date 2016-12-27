Gazete Habertürk künyesine iki yeni isim dâhil oldu

Gazete Habertürk künyesine iki yeni isim daha dâhil oldu. O isimler Murat Yalnız ve Selman Özger...Murat Yalnız Yazıişleri Müdürü, Selman Özger ise Görsel Yönetmen olarak gazete künyesinde yerini aldı.Yalnız'ın katılmasıyla Gazete Habertürk Yazıişleri Müdürü sayısını üçe çıkarmış oldu.Murat Yalnız daha önce TGRT Haber'de Program Müdürü, Yeni Aktüel, Newsweek dergisi ile Habertürk Gazetesi'nde editör olarak görev yapmıştı.Gazete Habertürk'te kuruluşundan itibaren (8 yıl) görev yapan Görsel Yönetmen Sanlı Ergin geçtiğimiz Nisan ayında gazete ile yollarını ayırmıştı.Görsel Yönetmenlik görevine Ergin'in yardımcısı olarak çalışan Selman Özger getirildi.