CNN Türk sunucusu Nevşin Mengü, Venedik Bienali’nde sergilenen Konstantiniyye eserinin isminin eleştirilmesi ve eserin ismi yüzünden kaldırılmasına sert tepki gösterdi

CNN Türk sunucusu Nevşin Mengü, Ahmet Güneştekin'in geçen yıl Venedik Bienali’nde sergilenen Konstantiniyye eserinin isminin eleştirilmesi ve eserin ismi yüzünden kaldırılmasına sert tepki gösterdi.Mengü, Güneştekin ile yaptığı telefon bağlantısında konuya ilişkin, "Şimdi bizim ülkemizin Osmanlıcıları, tabii çok birikimli oldukları için, aslında İstanbul isminin Cumhuriyetle resmileştiğini bilmezler. Osmanlı döneminde İstanbul'a Konstantiniyye dendiğini bilmezler, çok bilirler anca bu kadar bilirler" ifadelerini kullandı.