Şarkıcı Yeşim Salkım 'Renkli Sayfalar' canlı yayınına bağlandı ve Gülben Ergen'le ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu
Yeşim Salkım kendi programında Türkiye’nin en zengin işadamlarından Hakan Uzan’la evliliği sürecinde aldatıldığını bir örnek üzerinden itiraf etmişti.
Yeşim Salkım: Gülben'le hesabımız öbür dünyada
Renkli Sayfalar'da üstü kapalı bahsi geçen kişinin Gülben Ergen olduğu iddia edilmişti.
HESABIMIZ MAHŞERE
Yeşim Salkım programa bağlanarak Gülben Ergen'le isminin yan yana anılmasını istemediğini söyledi. Salkım, o dönem birden fazla aldatılma yaşadığını ve bahsi geçen konuşmada isim vermediğini söyledi.