27 Aralık 2016

Yeşim Salkım; "Gülben'le hesabımız öbür dünyada..."

Şarkıcı Yeşim Salkım 'Renkli Sayfalar' canlı yayınına bağlandı ve Gülben Ergen'le ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu