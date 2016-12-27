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27 Aralık 2016

Yeşim Salkım; "Gülben'le hesabımız öbür dünyada..."

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Şarkıcı Yeşim Salkım 'Renkli Sayfalar' canlı yayınına bağlandı ve Gülben Ergen'le ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu
Yeşim Salkım; "Gülben'le hesabımız öbür dünyada..." Yeşim Salkım kendi programında Türkiye’nin en zengin işadamlarından Hakan Uzan’la evliliği sürecinde aldatıldığını bir örnek üzerinden itiraf etmişti.

Yeşim Salkım: Gülben'le hesabımız öbür dünyada
Renkli Sayfalar'da üstü kapalı bahsi geçen kişinin Gülben Ergen olduğu iddia edilmişti.

HESABIMIZ MAHŞERE
Yeşim Salkım programa bağlanarak Gülben Ergen'le isminin yan yana anılmasını istemediğini söyledi. Salkım, o dönem birden fazla aldatılma yaşadığını ve bahsi geçen konuşmada isim vermediğini söyledi.

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