Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, iş adamı Ferhat Şahenk'in sahibi olduğu Star TV'de program yapmaya başlayacak. Bu isteğin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldiği iddia ediliyor.

Hülya Avşar’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle program yapacağı, yeni yılda Star TV’de yayınlanacak programın ilk konuğunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı iddia edildi.Odatv’nin haberine göre, Avşar için bu programın “ricası” Saray’dan geldi. Avşar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine Cumartesi akşamları yayınlanmak üzere program için hazırlıklara başladı.Ünlü şarkıcı en son Acun’un sahibi olduğu TV8’de ses yarışmasında juri üyesi olmuş ve program yapmıştı.