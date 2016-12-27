Yıldız Savaşları filminin (Star Wars) ünlü oyuncusu Carrie Fisher, hayatını kaybetti

Yıldız Savaşları filminin (Star Wars) ünlü oyuncusu Carrie Fisher, Londra’dan ABD’nin Los Angeles kentine giden uçakta ağır bir kalp krizi geçirmişti.Aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapmış olan 60 yaşındaki oyuncu, Yıldız Savaşları’nın yanı sıra 'Cazcı Kardeşler', 'Hannah ve Kız Kardeşleri', 'Charlie’nin Melekleri' filmlerinde rol almıştı. Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simon ile de bir yıl süren evlilik yapmıştı.Carrie Fisher, Star Wars filminde canlandırdığı Prenses Leia karakteri ile ünlenmişti.