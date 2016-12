Dünyanın en prestijli online TV platformlarından olan ve bir süre önce Türkçe yayınlarına da başlayan Netflix’in İçerik Yöneticisi Ted Sarandos, Heja Bozyel’in sorularını yanıtladı

Ted Sarandos, dünya dizi sektöründeki son gelişmelere, Netflix'e ve dizi kültürüne dair ilginç bilgilere değinirken Türk dizileri hakkındaki fikirlerini de aktardı.Netflix ekibinin çalışma şekline dair önemli detaylar anlatan Ted Sarandos, "En iyi hikâyeleri ve hikâye anlatıcıları seçiyoruz. Bizim normal kanallardan farkımız, insanların işlerine karışmadan, işlerini istedikleri gibi yapmalarını sağlamamız."İyi hikâyelerin evrensel olduğunu söylüyor Sarandos ve ekliyor: "Ancak önemli olan o evrensel hikâyelerin dünyanın her yerindeki izleyiciye kaliteli şekilde ulaşmasını sağlamak."Türk dizilerini izleyip izlemediğine dair soruya karşılık "Şimdilik sadece Türk dizilerinin olayını anlamaya çalışıyorum," diyen Ted Sarandos bunu şöyle açıklıyor: "Bölümler aşırı derecede uzun ve sürekli iki güzel insanın birbirine baktığı uzun sahneler var. Bunun neden bu kadar çekici olduğunu anlıyorum çünkü bütün oyuncular çok güzel. Yine de her dizinin bu kadar uzun olmasına aklım ermiyor."Bu sözlerine ek olarak Ted Sarandos; İran, Meksika gibi "karışıklık yaşayan" ülkeler örneğini vererek "Türkiye'nin şu an yaşadıklarının 5-10 sene sonra yaratıcıları, hikâyeleri nasıl etkileyeceğini merak ediyorum. Büyüleyici bir değişim izleyeceğimizi düşünüyorum," diyor.Konuya dair söylentilerin sorulduğu Ted Sarandos, "Henüz net bir proje yok," dese de mutlaka olacağını söylüyor. "Türk dizilerine özellikle önem veriyoruz çünkü Türk dizileri tam da aradığımız, istediğimiz diziler. Dünyaya hızla yayılıyorlar."Bu arşivlik röportajın tamamına ve yerli-yabancı dizilere dair 100+ sayfalık dopdolu içeriğe, dizi kültürü dergisi Episode'da ulaşabilirsiniz. Episode Dergi, ilk sayısıyla dergi satan gazete bayileri, kitap mağazaları, süpermarketler ve online satış sitelerinde.İki yüzünde çift kapakla hazırlanan dergi, "Episode" yüzünde 70 sayfadan fazla yabancı, "Episode Yerli" yüzünde ise 40 sayfadan fazla yerli dizi içeriğiyle dopdolu.Farah Zeynep Abdullah, Taylan Biraderler, Gupse Özay, Eda Ece, Ted Sarandos, İpek Bilgin, İzzet Pinto, Kalben, röportajları, "Bize Dizi İzlemeyi Sevdiren Unutulmaz Karakterler" dosyası, Uğur Vardan'dan Pınar Bulut'a, Yasemin Şefik'ten Ekranella ve NoluyoTV ekibine, Kerem Deren'den Oben Budak'a kadar geniş kadrosuyla Episode Dergi; gazete bayileri, süpermarketler, kitap mağazaları ve online siparişte.