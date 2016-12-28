İki yıl zorunlu askerlik yapan İsrailli kadın askerlerin, Instagram'dan yaptıkları iç çamaşırlı paylaşımlar, erkeklerin yüreğini hoplatıyor
İki yıl askerlik yapmak zorunda olmaları israilli kadın askerlerin eğlenmesine mani olmuyor. İsrailli kadın askerlerin instagram'da paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni alıyor.
İÇ ÇAMAŞIRLI FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞIYORLAR
İsrail'de kadınlar dahil herkes en az iki yıl askerlik görevini yapmak zorunda. Ağır silahlı eğitimlere rağmen İsrailli kadın askerler eğlenmeye devam ediyorlar ve çektikleri iç çamaşırlı selfieleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaktan çekinmiyorlar.
İşte İsrailli askerlerin yürek hoplatan paylaşımları: