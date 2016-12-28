İki yıl zorunlu askerlik yapan İsrailli kadın askerlerin, Instagram'dan yaptıkları iç çamaşırlı paylaşımlar, erkeklerin yüreğini hoplatıyor

İki yıl askerlik yapmak zorunda olmaları israilli kadın askerlerin eğlenmesine mani olmuyor. İsrailli kadın askerlerin instagram'da paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni alıyor.İsrail'de kadınlar dahil herkes en az iki yıl askerlik görevini yapmak zorunda. Ağır silahlı eğitimlere rağmen İsrailli kadın askerler eğlenmeye devam ediyorlar ve çektikleri iç çamaşırlı selfieleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaktan çekinmiyorlar.