Oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat'ın beğendiği bir kız tarafından reddedildiğini anlattı.

Bestyle Dergisi’ne röportaj veren Nurgül Yeşilçay, özel hayatına dair ilginç açıklamalar yaparken, oğlu Nejat hakkında da konuştu.Ünlü oyuncu, eğitimine büyük önem verdiği oğlunun kadınlara karşı hassas bir erkek olarak büyümesini sağlamak için büyük çaba harcadığını anlattı. Yeşilçay, "Her zaman Nejat'a ‘Kız senin saçını çekecek, sana bağıracak hatta yüzüne bile tükürecek ama sen ona el kaldıramazsın' diye öğütlüyorum' şeklinde konuştu.Şu sıralar 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, "Çocuğuna ilk anlardan itibaren kadının özel olduğunu anlatırsan öğrenmemesi, anlamaması mümkün değil. Ben her zaman kadın tarafında olmak istiyorum ama şunu da yaptım. Nejat o zaman küçüktü ve bir kızdan hoşlandı. ‘Anne ne yapayım?’ dedi. Ben de ‘Seviyorsan git konuş oğlum’ dedim. Gitti konuştu, kız reddetti. Çaktırmadı ama bayağı üzüldü, ben de üzüldüm. Tabii o anda içimden ‘Neyini beğenmedin benim çocuğumun, gül gibi çocuk’ diye de geçirdim" ifadelerini kullandı.* Her gün aynı radyoyu dinlerim, her Sabah kalktığımda mutlaka kahve içer ve twiter'a bakarım.* Çalıştığım insanların değişmesini hiç sevmem, yıllardır aynı kişilerle çalışmayı seviyorum. O doğruyu bulduysak onun üzerinden gidebiliriz* Çalışkan bir insandım her zaman, her konuda. Çok inektim. Öğrencilik yıllarında ona çalışkanlık değil ineklik deniyordu.* Atölyem var; İki yıldır aktif bir şekilde resim yapıyorum. Set olmadığı zamanlar her gün gidiyorum. Sabah gidip açıyorum müziği, tüm gün resim yapıyorum.* Etamin işliyorum sette. Elimin devamlı işlemesi halini seviyorum, televizyon izlerken falan da yapıyorum. Yakında çanta ticaretine başlayacağız.* Cannes'e gttiğim zaman bana çok iyi isimlerden çok ciddi teklifler geldi. Nejat çok küçüktü, Yeni bir hayat, düzen kurmak gerekiyordu yapamadım.* Bundan 10 yıl öncesi Amerika'ya yerleşmem gerekiyordu, ayaklarım daha yeni yeni yere basıyordu o yüzden korktum.* Roden’in sevgilisi Camille Claudel. Bir de Shakespeare'den Kleopatra canlandırmayı istediğim başlıca roller.