İşadamı Ethem Sancak’ın sahibi olduğu 24 TV’nin Youtube kanalı kapatıldı.

Video paylaşım sitesi YouTube, 2014 yılında STV'de yayınlanan Rus büyükelçiye suikast sahneleri ile FETÖ'cü Mevlüt Mert Altıntaş tarafından düzenlenen Karlov suikasti arasındaki benzerlikleri gösteren yayınları gerekçe göstererek hiçbir ikazda bulunmaksızın binlerce takipçisi bulunan 24 TV kanalını kapattı.Youtube'un, ABD merkezli FETÖ'cü Küre TV'nin talebi üzerine 24 TV'nin kanalını kapatması sonrasında ise 24 izleyicileri sosyal medya aracılığı ile Türkiye'de de temsilciliği bulunan YouTube'a seslenerek FETÖ'nün ABD'den yönettiği terör propagandasına karşı adım atmasını istedi.Telif hakkı bahanesiyle şikayet edilen görüntüler birçok yayın kuruluşu tarafından kullanılmasına rağmen YouTube’un sadece 24 TV’yi hedef alması, Es Medya yönetimi tarafından açık bir sosyal medya operasyonu şeklinde değerlendirildi.ESMEDYA Dijital Yayınlar Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, “YouTube normal prosedürde ihtarda bulunur, ilk üç ihtarda işlem yapmaz, dördüncü ihtarın ardından da kapatır. Bize daha önce bir kez ihtarda bulunulmuştu. O da FETÖ’cüler tarafından yapılmış bir ihtardı. O ihtar için de 8 Şubat’a kadar zaman vardı. YouTube 24 TV’yi ihtarsız, uyarısız kapattı. Bu ESMEDYA’ya yapılmış bir operasyondur” dedi.