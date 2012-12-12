Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da attığı 11 ayrı tweet ve yazıları nedeniyle dün gözaltına alınan Gazeteci Ahmet Şık sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da attığı 11 ayrı tweet ve yazıları nedeniyle dün gözaltına alınan Gazeteci Ahmet Şık sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şık ifadesinde “Gazeteciliği böyle soruşturamazsınız. Beş yıl öncesinin aynısı tekrar ediyor” diyerek sorulara yanıt vermedi. Şık, savcılık tarafından PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütlerinin propagandasını yaptığına dair delillerin bulunduğu öne sürülerek "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şık, daha önce FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasını anlattığı kitabının basımından önce dönemin savcısı firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün talebiyle Ergenekon Davası kapsamında tutuklanmıştı.