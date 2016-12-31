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31 Aralık 2016

Ahmet Hakan'dan 2016'nın "en"leri listesi! İşte o isimler...

ahmet hakan
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan 2016'nın "en"lerini seçti. Bakın Ahmet Hakan'ın listesinde hangi isimler yer aldı?
Ahmet Hakan'dan 2016'nın "en"leri listesi! İşte o isimler... 2016'daki bazı olaylara da atıf yaparak yılın "en"lerini seçen Ahmet Hakan, sürekli polemik yaşadığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i "yılın babası" seçti.

Tarafsız Bölge’nin sehpalarının çelikten yapılmasına yol açtı dediği Aykut Erdoğdu'yu ise "yılın yumruğu" seçenAhmet Hakan'ın "yılın enleri" listesi şöyle:

YILIN KAYBEDENİ
Her atılımında yerin yedi kat dibine geçmesi nedeniyle FETULLAH GÜLEN

YILIN BABASI
Oğlu Osman için yedi düvelle savaşan MELİH GÖKÇEK

YILIN BEKLENENİ
Koltuğa oturacağı günün beklenmesi nedeniyle TRUMP

YILIN KAZANANI
Her durumda hep kazandığı için PUTİN

YILIN KİTABI
Cahil avcısı olması nedeniyle KÜRK MANTOLU MADONNA

YILIN KARİZMASI
“Narcos” dizisinde pantolonunu çekiş biçimiyle PABLO ESCOBAR

YILIN KAZMASI
Otobüste hemşire tekmeleyen TEKMECİ

YILIN KAFASIZI
Gülen soyadından kaçıldığı bir dönemde soyadını Gülen yapan ENES KANTER

YILIN SANATÇISI
Yine yeni yeniden TARKAN

YILIN LOBİCİSİ
Her dediklerini yaptırabilen TAKSİCİLER

YILIN UNUTULANI
ABD zindanlarında unutulan REZA ZARRAB

YILIN ŞARKISI
“Bağdat” şarkısının hatırlattığı eski bir şarkı: BAĞDAT YOLU

YILIN TACİRİ
Yanmayan kefen, okunmuş su falan satışıyla CÜBBELİ

YILIN YUMRUĞU
Tarafsız Bölge’nin sehpalarının çelikten yapılmasına yol açan AYKUT ERDOĞDU

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