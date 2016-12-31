Hürriyet yazarı Ahmet Hakan 2016'nın "en"lerini seçti. Bakın Ahmet Hakan'ın listesinde hangi isimler yer aldı?
2016'daki bazı olaylara da atıf yaparak yılın "en"lerini seçen Ahmet Hakan, sürekli polemik yaşadığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i "yılın babası" seçti.
Tarafsız Bölge’nin sehpalarının çelikten yapılmasına yol açtı dediği Aykut Erdoğdu'yu ise "yılın yumruğu" seçenAhmet Hakan'ın "yılın enleri" listesi şöyle:
YILIN KAYBEDENİ
Her atılımında yerin yedi kat dibine geçmesi nedeniyle FETULLAH GÜLEN
YILIN BABASI
Oğlu Osman için yedi düvelle savaşan MELİH GÖKÇEK
YILIN BEKLENENİ
Koltuğa oturacağı günün beklenmesi nedeniyle TRUMP
YILIN KAZANANI
Her durumda hep kazandığı için PUTİN
YILIN KİTABI
Cahil avcısı olması nedeniyle KÜRK MANTOLU MADONNA
YILIN KARİZMASI
“Narcos” dizisinde pantolonunu çekiş biçimiyle PABLO ESCOBAR
YILIN KAZMASI
Otobüste hemşire tekmeleyen TEKMECİ
YILIN KAFASIZI
Gülen soyadından kaçıldığı bir dönemde soyadını Gülen yapan ENES KANTER
YILIN SANATÇISI
Yine yeni yeniden TARKAN
YILIN LOBİCİSİ
Her dediklerini yaptırabilen TAKSİCİLER
YILIN UNUTULANI
ABD zindanlarında unutulan REZA ZARRAB
YILIN ŞARKISI
“Bağdat” şarkısının hatırlattığı eski bir şarkı: BAĞDAT YOLU
YILIN TACİRİ
Yanmayan kefen, okunmuş su falan satışıyla CÜBBELİ
YILIN YUMRUĞU
Tarafsız Bölge’nin sehpalarının çelikten yapılmasına yol açan AYKUT ERDOĞDU