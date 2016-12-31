Hürriyet yazarı Ahmet Hakan 2016'nın "en"lerini seçti. Bakın Ahmet Hakan'ın listesinde hangi isimler yer aldı?

2016'daki bazı olaylara da atıf yaparak yılın "en"lerini seçen Ahmet Hakan, sürekli polemik yaşadığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i "yılın babası" seçti.Tarafsız Bölge’nin sehpalarının çelikten yapılmasına yol açtı dediği Aykut Erdoğdu'yu ise "yılın yumruğu" seçenAhmet Hakan'ın "yılın enleri" listesi şöyle:Her atılımında yerin yedi kat dibine geçmesi nedeniyle FETULLAH GÜLENOğlu Osman için yedi düvelle savaşan MELİH GÖKÇEKKoltuğa oturacağı günün beklenmesi nedeniyle TRUMPHer durumda hep kazandığı için PUTİNCahil avcısı olması nedeniyle KÜRK MANTOLU MADONNA“Narcos” dizisinde pantolonunu çekiş biçimiyle PABLO ESCOBAROtobüste hemşire tekmeleyen TEKMECİGülen soyadından kaçıldığı bir dönemde soyadını Gülen yapan ENES KANTERYine yeni yeniden TARKANHer dediklerini yaptırabilen TAKSİCİLERABD zindanlarında unutulan REZA ZARRAB“Bağdat” şarkısının hatırlattığı eski bir şarkı: BAĞDAT YOLUYanmayan kefen, okunmuş su falan satışıyla CÜBBELİTarafsız Bölge’nin sehpalarının çelikten yapılmasına yol açan AYKUT ERDOĞDU