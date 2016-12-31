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31 Aralık 2016

Meryem Uzerli'den nostaljik paylaşım!

meryem uzerli
Meryem Uzerli, Instagram’da nostalji yaptı. Alman oyuncu, ablası ve büyükannesiyle çekilen küçüklük pozlarını paylaşarak büyük ilgi gördü
Meryem Uzerli'den nostaljik paylaşım! Şimdilerde ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna giren güzel oyuncu, paylaştığı karelerle takipçilerini bundan neredeyse 30 sene öncesine götürdü.

'ÇOK KIYMETLİ'
Ablası Canan Uzerli'yle büyükannesine yaptığı ziyaretten fotoğraflar yayınlayan 33 yaşındaki oyuncunun paylaşımı, büyük ilgi gördü. Aradan geçen zamana rağmen ifadesinin değişmediği görülen Meryem Uzerli, "Aile sevgisi her şeyden önemli ve kıymetli" dedi.

İşte Uzerli'nin o paylaşımı:


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