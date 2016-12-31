Meryem Uzerli, Instagram’da nostalji yaptı. Alman oyuncu, ablası ve büyükannesiyle çekilen küçüklük pozlarını paylaşarak büyük ilgi gördü

Şimdilerde ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna giren güzel oyuncu, paylaştığı karelerle takipçilerini bundan neredeyse 30 sene öncesine götürdü.Ablası Canan Uzerli'yle büyükannesine yaptığı ziyaretten fotoğraflar yayınlayan 33 yaşındaki oyuncunun paylaşımı, büyük ilgi gördü. Aradan geçen zamana rağmen ifadesinin değişmediği görülen Meryem Uzerli, "Aile sevgisi her şeyden önemli ve kıymetli" dedi.