Kelly Brook’un kendi adına bastığı 2017 takvimi insanın içini ısıtırken hafif de bir libido artıyor sanki. İşte Brook’un birbirinden seksi fotoğrafları…

Takvimin yapraklarını koparmak hiç bu kadar sürpriz dolu olmamıştı. Düşünün ki her yeni bir ayda Kelly Brook’un yepyeni seksi bir pozuyla karşılaşıyorsunuz.37 yaşındaki İngiliz yıldız, hayranlarına “muhteşem” bir 2017 dilemek için bikinileriyle kamera karşısına geçtiKum saati vücut yapıyla kıvrımlı kadınların da ne kadar ateşli olabileceğini kanıtlayan Brook en son katıldığı bir programda; hayranlarının bu takvimi duvara asmasını “garip” bulduğunu söyledi. Ama bu seksi pozlar zaten duvarı asılıp da saatlerce bakılmayı hak etmiyor mu?