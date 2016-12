Deniz Akkaya, hem programdan, hem de sosyal medya hesabından ünlü isimlere sert eleştiriler yapıyor

‘Duymayan Kalmasın’ programından ayrılacağı iddia edilen Deniz Akkaya, hem canlı yayında, hem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sert göndermelerde bulunuyor. İsim vermeden yaptığı açıklamalara her geçen gün yenisini ekleyen Akkaya, son olarak Tuğba Özerk’e söyledikleriyle şoke etkisi yarattı.Dün akşam sosyal medya hesabından isim vermeden bir gönderme yapan Akkaya’nın, sözlerinin Gardrop Savaşları’nın sunucusu Ayşe Brav’a ve Aydan Burhan’a olduğu iddia ediliyor.İşte hem kadın, hem de 2016 versiyon bir YANCI kendini ortaya atmış sosyal medyada bugün; peki kendini durduk yere ortaya atmış, bugün kayığına binmiş gibi gözüktüğü 3 çocuklu ünlünün zamanında en özel ayrıntıları ile dedikodusunu yapan kendi değil miydi? Senelerce bir şekilde tuttuğu köşe sayesinde oradan yaptığı dalkavuk yazıları ile samimiyetsiz bir sözde arkadaşlık kurup, bu 3 çocuklunun ve nicelerinin tüm özel hayatlarını kapalı kapılar ardında anlatmadı mı? Sözde eşcinsel sever gözüküp terkos pasajından aldığı t-shirtler ile moda dünyasına yan kapıdan girip tüm eşcinsel tasarımcıların özel hayatlarını dedikodu malzemesi etmedi mi? 60 yaşına merdiven dayayıp ünlü olmak için kıvranan olamayınca ünlü bir TV şovmeninin uzuv boyunu herkese anlatarak -ünlü olamazsam ben de onlarla yatarım- der gibi kendine oradan değer biçen bir TV figürü, pardon TV soytarısının yazdığını kaale almam, ANCAK o yazıya beğeni yapan ortak tanıdıklar size sesleniyorum; her dem bu kadına akıl hastası, riyakâr deyip, beğeni yapmanız sizin karakterinizi ortaya koyar. Lütfen bu yazımı okuduğunuzda beni hemen takipten çıkarın. Siz benim hayatımda olmayın.Not; Moda sektöründe hiçbir vasfı olmayan kara cahil bir kadın evladı yaşındaki kızlara çemkirip, o gencecik kızların gelecek hayalleri ile oynamayı meslek sanan yaşı geçkin estetik mağduru TV FİGÜRÜ, sen TV de görünür olmak adına bu kızların ruhuna tecavüz ederken hiç utanmıyorsan otur sıfır!Akkaya’nın her geçen gün yenisini eklediği açıklamalarına takipçileri de tepki gösterdi. (Sözcü)