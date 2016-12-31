Survivor 2017'ye katılan isimler belli oluyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2017'de yer alacak isimleri açıkladı: Tarık Mengüç, Seda Demir ve ünlü DJ Berna Öztürk

Survivor 2017'de yarışacak isimler yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı bugün üç isim birden açıklayayarak adeta şov yaptı. Şarkıcı Tarık Mengüç, oyuncu Seda Demir ve DJ Berna Öztürk 2017 Survivor kadrosunda olacak.Acun Ilıcalı, Survivor 2017 kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Ilıcalı Twitter hesabından Survivor 2017'de yer alacak 3 ismi daha açıkladı. Ilıcalı, tweetinde "Şakşuka Tarık olarak bilinen sevilen şarkıcı Tarık Mengüç, Yaprak Dökümü dizisi oyuncularından Seda Demir... ve Ünlü DJ Berna Öztürk de Survivor 2017 kadrosunda. Kendilerine başarılar dileriz." dedi.Son olarak Serhat Akın ve İlhan Mansız'ın kadrosuna katıldığı Survivor 2017'nin tüm yarışmacıları önümüzdeki günlerde açıklanacak.