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1 Ocak 2017
Rusya lideri Putin'den Ortaköy saldırısıyla ilgili açıklama!
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putin
İşte o açıklama...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortaköy'deki terör saldırısını kınayarak, "Yeni yıl kutlamasında suçsuz insanları öldürmekten daha kötü bir suç düşünemiyorum" dedi.
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