"Daha "Mutlu Yıllar" diyeli birkaç saat olmuşken gecemizi karartan karanlık zihnin Allah belasını versin"

Yeni yıla dair tüm iyi dileklerimi yok ettiniz.Tek dileğim yok olmanız! Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza şifa ve bu acıyı en derinden yaşayan yakınlarına sabır diliyorum! #TeröreLanetOlsun2017ye böyle uyanmak...lanet olsun ya yeter!!!!ldiyecek söz kalmadı!Allah büyük!hem burada hem de ahirette gün yüzü görmeyin inşallah!!!!! #reinaYazıklar olsun"Bu karanlık kadar karanlıklarla sizi doğurup büyütüp, bu dünyayı karartmaya çalışanlar, şimdi gidin çocuklarınızın yüzüne bakın ve deyin ki Biz dün gece gözümüzü kırpmadan Allah adına Allah’ın kullarını hiçbir suçları yokken katlettik ki cennete gidebilelim, dünyayı cehenneme çeviriyoruz ki bize cennet bahşedilsin. Ama unutmayın Allah’ın adaleti bu dünyada yaşattıklarınızı size bu dünyada yaşatmak üzeredir. Sonsuza kadar karanlıklarda kalın ve gün yüzü görmesin soyunuz sopunuz, yedi ceddiniz… Şerefsiz, korkak, cahil, pis, çirkin, iğrençsiniz ve tarihe böyle geçeceksiniz. Savaşın bile bir şerefi namusu vardır ama siz namustan, dinden, kitaptan, imandan bile habersiz büyütülmüş zavallılarsınız. Canımızı yakıyorsunuz, birlik oldunuz dünyanın bütün şerefsizleri birlik oldunuz canımızı yakıyorsunuz ama acılarımız bizi daha da bir arada tutacak ve acımız bizi daha da güçlendirecek, hepinizi karanlık çukurlarınıza gömecek kadar kinliyiz ve korkmuyoruz. Milletimizin başı sağolsun."Daha "Mutlu Yıllar" diyeli birkaç saat olmuşken gecemizi karartan karanlık zihnin Allah belasını versin. #terörelanetolsunYine savunmasız masum insanlar katledildi..Günah nedir bilmeyen hainler..Amaç mekanlar değil,Ülkedir,millettir birliğimizi beraberliğimizi bozmaktır.Allah büyüktür...Ölenlere rahmet yaralı olanlara acil şifalar diliyorum.Geride kalanlara Allah dayanma gücü versin...Teröre lanet olsunAllah'ım nasıl olur?Yazıklar olsun... #Terör #Lanet #Sabır #istanbulEn az 35 ölü yazik bize #reina#istanbul#lanetolsunGözümü böyle bir haberle açacağımı ve terör belasının bu kadar da şerefsiz olacağını aklımın ucundan geçirmedim..