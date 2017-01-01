İstanbul'un ünlü gece kulübü Reina'daki saldırıda teröristin içeri giriş anına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansıdı

İstanbul'da yeni yıl kutlamaları sırasında Reina'da düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre terörist ateş açarak Reina'ya girdi. İçeride vatandaşlara kurşun yağdırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin mont-pantolanla içeri girdiğini, içeride üstünü değiştirdiği bilgisinin olduğunu söyledi. Teröristin içeri girdiği görüntüler de ortaya çıktı.