Televizyonların tecrübeli haber spikeri Jülide Ateş, son dönemde yaşanan terör olaylarından duyduğu üzüntüyü "Hâlâ şehit haberi vermek ruhumu acıtıyor" diyerek ifade etti

Show Tv Ana Haber spikeri Jülide Ateş Sözcü'den Yüksel Şengül'e konuştu. Mesleğe 25 yıl önce başlayan Ateş, “Dünya değişti ama biz terör sorununu halledemedik” dedi ve ekledi: Bu zor günlerde birlik duygumuzu daha çok hatırlamalıyız. Dilerim 2017 şehit haberleri vermediğim bir yıl olur…Bu mesleğe başlayalı 25 yıl oldu. Beni inciten, üzen şu oluyor. 90'larda haber spikeriydim ve şehit haberleri veriyordum, 2017'ye girerken hâlâ şehit haberleri veriyorum. Dünya değişti, evren değişti, iklim değişti, atmosfer tabakası değişti, biyolojik türler değişti ama biz bu terör sorununu ne yazık ki halledemedik.Hâlâ şehit haberi vermek ruhumu acıtıyor. 2017, dilerim şehit haberlerini vermediğim bir yıl olur.Elazığ doğumluyum. Anadolu insanını ailemden dolayı yakından tanıyorum. Ailemin bir ucu New Yorklu, bir yandan asker çocuğuyum, anneannem babaannem başörtülü ve dini bütün insanlardı. Türkiye çok renkli bir mozaik. Ailemizde Kürt var, Alevi var, Sünni var, Ermeni asıllı var… Sülalemizde bu toprakların bütün renklerini taşıyoruz. Aslında o kadar biriz, o kadar aynıyız, o kadar aynı ağacın kökleriyiz ki, bizi yapay olarak ayrıştırmaya çalışan her türlü ideolojiye ve fikre karşıyım. Bu zor günlerden geçerken birlik duygumuzu daha çok hatırlamamız gerekiyor.Her kanalın, her kuşağın farklı ritmi var. Sahada haber yapan muhabirin, öğlen kuşağı haberini sunan spikerin duygusu ayrıdır. Ses tonunuza, mimiklerinize yansır bu. Akşam ana haberini bu ritimle, bu tonla okuyamazsınız. Çünkü ana haberde fikirler netleşmiştir.