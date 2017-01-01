"Terör saldırısını ha ibadet yerinde yapmışsın, ha eğlence yerinde yapmışsın! Günahı vebali aynıdır!"

Beşiktaş'ın Ortaköy semtinde Reina gece kulübünde yılbaşını kutlayan onlarca insanı hedef alan terör saldırısıyla ilgili bir yorum da ' Cübbeli Ahmet Hoca' lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi.Noel ve yılbaşına dair açıklamalarıyla son zamanlarda sosyal medya gündeminde olan Ahmet Mahmut Ünlü, "Terör saldırısını ha ibadet yerinde yapmışsın, ha eğlence yerinde yapmışsın! Günahı vebali aynıdır!" ifadesini kullandı.