Milli Piyango'da 60 milyon liralık çekiliş yapıldı. Büyük ikramiye 2796288 numaralı çeyrek bilete çıktı

Milli Piyango İdaresinin " Yılbaşı Özel" çekilişinde vereceği 60 milyon liralık büyük ikramiyenin numaraları belli oldu. Büyük ikramiye 2796288 numaralı çeyrek bilete çıktı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından "2017 Yılbaşı Özel Çekilişi" Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapıldı. Özel çekilişte, 60 milyon liralık büyük ikramiye 2796288 numaralı çeyrek bilete çıktı. Çeyrek biletlerden 3'ü İstanbul'da, 1'i Antalya'da satıldı. Amorti sayıları 0 ve 5 olarak belirlendi279628805509218932892683524825661803044608, 2948808, 6579442