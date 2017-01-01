Milli Piyango'da 60 milyon liralık çekiliş yapıldı. Büyük ikramiye 2796288 numaralı çeyrek bilete çıktı
Milli Piyango İdaresinin " Yılbaşı Özel" çekilişinde vereceği 60 milyon liralık büyük ikramiyenin numaraları belli oldu. Büyük ikramiye 2796288 numaralı çeyrek bilete çıktı.
3'Ü İSTANBUL'DA 1'İ ANTALYA'DA SATILDI
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından "2017 Yılbaşı Özel Çekilişi" Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapıldı. Özel çekilişte, 60 milyon liralık büyük ikramiye 2796288 numaralı çeyrek bilete çıktı. Çeyrek biletlerden 3'ü İstanbul'da, 1'i Antalya'da satıldı. Amorti sayıları 0 ve 5 olarak belirlendi
İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar:
60 MİLYON LİRALIK DEV İKRAMİYE KAZANAN NUMARA
2796288
10 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA
0550921
2 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA
8932892
1 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANAN NUMARA
6835248
500 BİN TÜRK LİRASI ÖDÜL KAZANAN NUMARA
2566180
100 BİN LİRA İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR
3044608, 2948808, 6579442