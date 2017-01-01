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1 Ocak 2017

60 milyon liralık ikramiye 4'e bölündü! İşte şanslı rakamlar...

milli piyango
Milli Piyango'da 60 milyon liralık çekiliş yapıldı. Büyük ikramiye 2796288 numaralı çeyrek bilete çıktı
60 milyon liralık ikramiye 4'e bölündü! İşte şanslı rakamlar... Milli Piyango İdaresinin " Yılbaşı Özel" çekilişinde vereceği 60 milyon liralık büyük ikramiyenin numaraları belli oldu. Büyük ikramiye 2796288 numaralı çeyrek bilete çıktı.

3'Ü İSTANBUL'DA 1'İ ANTALYA'DA SATILDI
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından "2017 Yılbaşı Özel Çekilişi" Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapıldı. Özel çekilişte, 60 milyon liralık büyük ikramiye 2796288 numaralı çeyrek bilete çıktı. Çeyrek biletlerden 3'ü İstanbul'da, 1'i Antalya'da satıldı. Amorti sayıları 0 ve 5 olarak belirlendi

İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar:

60 MİLYON LİRALIK DEV İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

2796288

10 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

0550921

2 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

8932892

1 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

6835248

500 BİN TÜRK LİRASI ÖDÜL KAZANAN NUMARA

2566180

100 BİN LİRA İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR

3044608, 2948808, 6579442

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