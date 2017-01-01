Ünlü futbolcu Neymar'ın eski sevgilisi manken Soraja Vucelic, göğüs küçültme operasyonu yaptırmak yerine büyüttürdüğü göğüsleriyle verdiği pozla hayranlarını şaşırttı

Barcelona takımının yıldız oyuncusu Neymar'ın eski kız arkadaşı ve Playboy eski modeli Soraja Vucelic, daha önce yaptığı açıklamada göğüslerini küçülteceğini belirtmişti. 30 yaşındaki model fikrini değiştirmiş olmalı ki estetik operasyonla büyüttürdüğü göğüsleriyle verdiği pozu sosyal medyadan yayınlayarak hayranlarını ters köşeye yatırdı.Göz alıcı mankenin Instagram hesabından 220 binden fazla takipçisiyle paylaştığı fotoğraflarda göğüslerinin daha büyük oluşu hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Güzel manken, bir süre önceki açıklamasında göğüslerini küçültmek için bir dizi estetik operasyona gireceğini açıklamıştı. Hırvat televizyonlarında yayınlanan bir çok televizyon şovuna konuk olan Soraja, Playboy dergisine pozlar vermiş ve bir televizyon şovunun sunuculuğunu da yapmıştı.REK MANKENİ BARCELONA'YA GETİRTMİŞTİSoraja Vucelic, Brezilya milli futbol takımının ve Barcelona'nın yıldız oyuncusu Neymar Da Silva Santos ile 2014 yılında yaşadığı ilişkiden dolayı uluslararası basında da adını manşetlere yazdırmıştı. İspanya'nın Ibiza şehrinde tanışan çift, ilk başlarda Skype programı sayesinde iletişim kurmuş daha sonra Neymar özel jet göndererek Soraja'yı Barcelona'ya getirtmişti.