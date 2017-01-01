RTÜK'ün son raporuna göre bir ay içinde 11 bin 523 şikâyet arasında yine evlilik programları rekor kırdı

RTÜK'ün son raporuna göre bir ay içinde 11 bin 523 şikâyet arasında yine evlilik programları rekor kırdı. İzleyicilerin bu programlan şikâyet ederken, "Türkiye'de ve dünyada zulüm varken, böyle saçma programlarla insanları uyutmasınlar", "6 yaşındaki çocuğum evlenmek istiyor", "Türbanlı kızları çıkarmışlar, İslami obje kullanıyorlar, dinimizi yanlış tanıtıyor" ifadelerini kullanmaları dikkat çekti.Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre; RTÜK ise evlilik programlarının bu kadar çok şikâyet edilmesini "Ahlaki ve toplumsal değerler üzerinde yarattığı erozyon konusunda toplumda oluşan mutabakat" ile açıklıyor.RTÜK, televizyon yayınları ile ilgili şikâyetleri değerlendirdiği son Vatandaş Bildirimleri Aylık Raporu'na göre kasım ayında üst kurula toplam 11 bin 523 şikâyet iletildi. Ancak bu rakam ekim ayı rakamından yüzde 33 daha az. Ev hanımları yayınlardan en şikâyetçi olan grup. Ancak şikâyetçilikte ev hanımlarını üniversite öğrencilerinin takip etmesi dikkat çekti. En çok şikâyet alan evlilik programı Star TV'de yayımlanan "Zuhal Topalla" adlı yayın. Bunu, Show TV'de yayımlanan "Evleneceksen Gel" (Seda Sayan), Atv'de yayımlanan "Esra Erol'da" ve Kanal D'de yayımlanan "Kısmetse Olur" programları takip ediyor.Rapora göre, sadece evlilik programları değil, genel olarak televizyon kanallarında yayımlanan programların içerikleri Türk aile yapısına ve kültürel değerlerine aykırı bulunuyor.