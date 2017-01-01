Vatanım Sensin 11'inci bölüm fragmanıyla büyük bir sürpriz yaptı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Selma Ergeç, Türk edebiyatının önemli kalemlerinden yazar ve siyasetçi Halide Edib Adıvar rolüyle Vatanım Sensin yeni fragmanında.Kanal D'nin perşembe akşamları rekor kıran dizisi Vatanım Sensin 11. bölüm fragmanıyla da bir önceki bölümü aratmayacağının sinyalini verdi. Güzel oyuncu Selma Erçgeç ile hayat bulacak olan Halide Edip Adıvar karakteri ile ilgili ilk bilgiler verildi.Vatanım Sensin 11. bölümünde Cevdet ve Azize'nin yine zorlu durumlar içerisinde kaldığı günlerde halk için yeni bir umut doğacak. "Halide Onbaşı" ünvanı verilecek olan Halide Edip Adıvar bağımsızlık için çalışmaya devam edecek.Bir süre önce diziye dahil olacağı açıklanan Selma Ergeç'in Halide Edip Adıvar'ı canlandrdığı bölüm gelecek hafta ekranlarda olacak. Halkın arasına karışarak konuşmalar yapacak olan Adıvar, milleti örgütlemek ve direnişe geçirmek adına etkili hikayeler anlatacak.