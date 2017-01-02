Mesut Yar'dan sonra Duymayan Kalmasın'dan ayrılan Deniz Akkaya, bugün programa çıkıp veda edecekti ama iptal etti

Deniz Akkaya ve Cengiz Semercioğlu'nun kavgası medyaya yansımış ardından da Deniz Akkaya'nın programdan ayrılacağı haberleri gelmişti.Kulislerde Deniz Akkaya'nın kovulduğu iddiaları söylenirken, Deniz Akkaya bugün Duymayan Kalmasın programına son kez çıkarak veda edecekti. Deniz Akkaya, bu kararından vazgeçti. Bunun da nedenini instagramdan duyurdu.Değerli dostlar;Bir bebek gibi büyütmüş ve kısa sürede FENOMEN'e donusturdugumuz DuymayanKalmasın''dan eski partnerim Mesut Yar gibi ayrılma kararı almış bulunmaktayım.Ayrılık sebeplerimiz Mesut Yar ile parallellik gostermektedir;içerik ve konuların işleniş şekli ve formatin gereklilikleri gibi tamamen yayıncılık konuları,meslek mevzuatlari yaninda ülkenin içinden geçtiği bu sert süreçte belkide bir yayıncidan beklenen PROFESYONELLİGİ yerine getirmekte zorlanmamdir.hele hele dün senenin ilk saatlerinde yaşanan hain saldırı sonrasında kendimde özel hayat konuşacak gücü bulamamam en önemli etkendir.bu nedenle yarın sizlerle vedalaşmak üzere yaptığımız plandan,geri çekiliyor ve yarın yayın yapılmaması konusundaki durusumu burada devam ettiriyorum! benim için yarın yas günüdür;sovda her zaman devam etmemelidir...Bir süre dinlenip yeni adresimde sizlerle buluşmak üzere enerji topluyor olacağım.Tekrar tüm ülkeme Allah sabır ve güç versin.iyi günlerde guleryuzlu yayınlarda buluşacağız.