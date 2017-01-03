Nursel'in Mutfağı'nda 'yasak aşk' pişti! 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla ünlenen ve Show TV'de Nursel'in Mutfağı isimli programı sunan Nursel Ergin, yasak aşkını ilan etti...

Nursel Ergin'in, eşi kanser tedavisi gören evli bir işadamıyla yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti...Nursel Ergin ve yasak aşk yaşadığı iddia edilen işadamı Murat Akyer, bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı...Ancak yalanlamalar yalan çıktı...Nursel Ergin'in yasak aşkı Murat Akyer'in kanser tedavisi gören eşinden 26 Ekim günü boşandığı ortaya çıktı..Yasak aşkının boşanmasının ardından Nursel Ergin yasak aşkını sosyal medyadan yayınladığı fotoğraflarla itiraf etti.'Aşk yok' diyen Nursel Ergin ve Murat Akyer, yeni yılı birlikte karşıladı ve Ergin o gecenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı...Nursel Ergin'in sevgilisiyle kendisinin küçüklük fotoğraflarını "Onlar ermiş MURA dina..." notuyla paylaşıp üzerine kalp çizmesi dikkat çekti.