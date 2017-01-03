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3 Ocak 2017
Ünlü modelden 10 milyon takipçiye küvet pozu! (GALERİ)
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emily ratajkowski
,
küvet
Ünlü model Emily Ratajkowski, sosyal medyada 10 milyon takipçiye ulaşmasını paylaştığı pozla kutladı
Geçtiğimiz günlerde, Donald Trump’ı protesto ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Amerikalı model Emily Ratajkowski, Instagram’da 10 milyon takipçi sayısına ulaşmasını küvette verdiği pozla kutladı.
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Sosyal medyada paylaştığı seksi fotoğraflarla geniş hayran kitlesine ulaşan Ratajkowski, 10 milyon takipçi sevincini takipçileriyle paylaştı. Küvette çektiği pozu paylaşan ünlü model, tüm sevenlerine teşekkür etti.
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