Noel ve yeni yıl çıkışı ile dikkatleri üzerine çeken Cübbeli Ahmet Hoca, şimdi de satranç için söyledikleriyle gündem oldu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün düşünmeye zorlayan ve en stratejik oyun olan satranç için söyledikleri büyük tartışma yarattı.Satranç oynayan kişilerin insanların en yalancısı olduğunu öne süren Cübbeli Ahmet Hoca, "Oynayanlar lanetlenmiştir" ifadelerini kullandı.Cübbeli Ahmet'in satranca dair konuşması şöyle: "Satranç tavladan da kumardan da beter. Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı.Satranç oynayan kişi insanların en yalancısı. Oynayanlara ölürken kelimeyi şehadet nasip olmayabilir. Satranç oynayan lanetlenmiştir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir. Bu oyunları oynayacağınıza elinize tespih alın, sübhanallah çekin"