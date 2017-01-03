Kanalın 600 bin liraya anlaştıklarını duyurduğu Megastar Tarkan Star'a pahalıya patladı. Acun'un arkadaşlarını misafir ettiği O Ses Türkiye reytingleri silip süpürdü.

Yılbaşı gecesine Tarkan konseri ile girerek, rakiplerine fark atmak ve adından söz ettirmek isteyen Star TV'nin evdeki hesabı çarşıya uymadı."Resmi açıklamalarında" 600 bin liraya anlaştıklarını duyurdukları Tarkan, kanala pahalıya patladı. Reytinglerde hüsrana uğrayan Star TV Total reytingde Kanal 7'nin de gerisine düştü.Tarkan, AB grubu reyting ölçümlerinde O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının ise ancak yarısı kadar izleyiciye hitap edebildi.