T24 sitesi yazarı Hasan Cemal, Reina saldırısının ardından Twitter hesabından açıklamada bulunmuştu

Yazılarımı en çok iki hafta süreyle kestim. Demokrasi, hukuk ve özgürlük mücadelem T24’te devam edecek. — Hasan Cemal (@hsncml) 2 Ocak 2017

T24 yazarı Hasan Cemal yazı yazmayı bıraktığı yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Yazılarımı en çok 2 hafta süreyle kestim. Demokrasi, hukuk ve özgürlük mücadelem T24’te devam edecek" dedi.Hasan Cemal'in dün attığı tweette "Bir süre yazı yazmak istemiyorum, 2017'den korkuyorum, Allah hepimize kolaylık versin!" demesi, bazı çevrelerce yazı yazmayı bıraktığı yolunda yorumlandı.