Ebru Şallı ile Cem Yılmaz birbirlerinden kopamıyor. Sevgililerin ünlü komedyenin Levent'teki lüks dairesinde buluştuğu konuşuluyor

Ebru Şallı ile Cem Yılmaz'ın, Ağustos'ta İzmir- Çeşme'de başlayan ilişkileri 5 ay içinde 5 kriz atlattı. Çiftin birçok kez ayrıldığı iddia edildi.Ebru Şallı'nın adı önce Arda Turan ile anıldı. Ardından bir iş adamıyla İtalya'da görüldüğü konuşuldu. Cem Yılmaz'ın bu süre içinde eski eşi, oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu ile sık görüntülenmesi de akılları karıştırdı.Ebru Şallı ile Cem Yılmaz yeniden bir arada! Çift, Cem Yılmaz'ın Levent'teki lüks dairesinde buluşuyor. Cem Yılmaz pek kullanmadığı bu evini 2011'de 5 milyon dolara almıştı.Ebru Şallı yakınlarına "İlişkimiz asla bir yaz aşkı değildi. Zaman zaman krize girdi. Ama kopamadık. Cem bu aşkın göz önünde yaşanmasını kesinlikle istemiyor" diyor.