360 Tv'de Özge Uzun, eski eşinden evlenme teklifi aldı

360 kanalında canlı yayınlanan Her Şey Dahil programında evlenme teklifi...Geçen sene 10 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren ve yeniden birlikte olmaya karar veren Özge Uzun ile eski eşi Volkan Üst, Çağla Şıkel ile Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı Her Şey Dahil programına katıldı.Volkan Üst, Uzun'a her gece gönderdiği şarkıyı stüdyoda çaldırarak evlenme teklifinde bulundu. Teklifi şaşkınlıkla karşılayan Uzun, evet cevabını verdi.